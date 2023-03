"Pajęczyna Bielana". Minister finansów mówi wprost

Wirtualna Polska ujawniła jak Prawo i Sprawiedliwość podzieliło politycznie łupy z partią Republikańską. O "Pajęczynę Bielana" zapytany został Artur Soboń, wiceminister finansów, który był gościem Patryka Michalskiego w programie "tłit". Związek Pracodawców Business & Science Poland to - jak ustaliła Wirtualna Polska - kolejna, obok NCBiR, instytucja obsadzana przez Partię Republikańską i jej szefa Adama Bielana. Pieniądze na jego działalność wykładają giganci Skarbu Państwa, m.in. Orlen, LOT, KGHM i Giełda Papierów Wartościowych. Jak wynika z analizy WP, przez pierwsze trzy lata działalności związek dostał w sumie prawie 24,4 mln zł składek. Za to ma pilnować unijnych przepisów i wpływać na ich tworzenie. - To jest zrozumiałe, że przy tego typu usługach koszty wynagrodzeń, koszty administracyjne związane z wynajęciem sali czy odpowiednią obsługą stanowią największą pozycję więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego - powiedział Soboń. Dodał, że chciałby poznać skład ekspertów zasiadających w Związku, bo "wtedy widziałby sens angażowania środków ze strony spółek". Zapytany przez Patryka Michalskiego o osiągnięcia Związku, Soboń odpowiedział, że nie śledzi jego działalności.