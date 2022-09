"Padło zobowiązanie". Sikorski będzie żałował?

"Jeśli PiS do wyborów załatwi reparacje, to jestem gotów na nich zagłosować" - powiedział w czwartek europoseł PO Radosław Sikorski w "Kropce nad i" w TVN24. Odniósł się w ten sposób do prezentacji raportu o stratach wojennych. - No cóż, pan Radosław Sikorski jest byłym ministrem spraw zagranicznych. To, co napisał świadczy o tym, że teraz jest bardziej politykiem niż dyplomatą - powiedział w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. - Jako dyplomata powinien wiedzieć doskonale, że przed wyborami, czyli za rok, tych reparacji nie uda się załatwić. Jeżeli pan Sikorski wierzy, że kolejne wybory i jeszcze kolejne PiS wygrać, to przyznaję mu rację: przed którymiś z tych wyborów problem tych reparacji zostanie załatwiony. Dziękuję za tak dobrą prognozę dla PiS. Padło publiczne zobowiązanie - dodał polityk PiS.