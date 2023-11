Padło pytanie od TVP. Za chwilę doszło do spięcia

- Czemu pan to ukrywa, co dalej będzie z nami? - pytał dalej dziennikarz TVP. - Te insynuacje są nie na miejscu - stwierdził w kontrze Donald Tusk. Dodał, żeby Miłosz Kłeczek wyjął rękę z kieszeni, jak do niego mówi. - Pan nie jest dyktatorem - odpowiedział mu z kolei Kłeczek. Jeszcze po konferencji prasowej doszło do wymiany zdań pomiędzy Tuskiem a Kłeczkiem. Dziennikarz powtarzał, że zapamięta te radę. Na tym jednak spięcia z konferencji prasowej się nie kończą.