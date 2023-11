Tusk znów wyjedzie? PiS reaguje: "Dostał z Niemiec zadanie"

W szefa PO uderzyła także europosłanka PiS Beata Kempa. - Donaldowi Tuskowi, ten rząd, który mógłby sklecić nawet z Bosakiem, będzie potrzebny mniej więcej do października-listopada. Rządy krajów członkowskich, a nie Parlament Europejski, będą wystawiać swoich kandydatów na komisarzy. A to jest prawdziwy cel Donalda Tuska. On wtedy zostawi Polskę i to swoje towarzystwo i pójdzie na dobrą posadę - powiedziała w rozmowie z portalem wPolsce.pl.