Padło pytanie o kontroofensywę. Zdecydowane słowa Zełenskiego

- Jutro będę rozmawiać z prezydentem Polski. Myślę, że powie mi, czego będzie dotyczyć to spotkanie. Będziemy mieć nadzieję, że koledzy myślą o tym, jak przyspieszyć przystąpienie Ukrainy do NATO. Albo nie?.. zobaczymy - powiedział prezydent, odnosząc się do zaplanowanego na poniedziałek spotkania prezydenta RP Andrzeja Dudy, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona.