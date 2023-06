Rosjanie w panice. "Najpotężniejsza bitwa pozycyjna" [RELACJA NA ŻYWO]

Semjen koordynował całą sprawę, gdyż w węgierskim rządzie odpowiada on za politykę i dyplomację kościelną. „To mój ludzki i patriotyczny obowiązek” – powiedział wicepremier.

W przekazaniu jeńców brała udział Węgierska Maltańska Służba Charytatywna.

Na oświadczenie Semjena zareagowało w piątek ukraińskie MSZ, wzywając charge d'affaires Węgier.

„Uwolnienie ukraińskich jeńców wojennych to zawsze dobra wiadomość. Ukraina, we współpracy ze swoimi międzynarodowymi partnerami, aktywnie pracuje nad sprowadzeniem wszystkich naszych obrońców do domu” – przekazał w piątek rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko na Facebooku.