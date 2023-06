Rosjanie budują fabrykę UAV. Biały Dom wszczyna alarm

Amerykańska administracja wydaje ostrzeżenie

- To jest pełnowymiarowe partnerstwo obronne, które jest szkodliwe dla Ukrainy, sąsiadów Iranu i dla społeczności międzynarodowej. Nadal używamy wszystkich narzędzi w naszej dyspozycji, by ujawniać i zakłócać te działania, w tym poprzez dzielenie się tym z opinią publiczną - i jesteśmy gotowi, by robić więcej - oznajmił rzecznik.