Satelity szpiegowskie wykryły wybuch w Nowej Kachowce. "To nie jest słaba eksplozja"

Amerykańskie satelity szpiegowskie wykryły wybuch zapory w Nowej Kachowce tuż przed jej zawaleniem się - podał w piątek "New York Times", powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiej administracji. Gazeta donosi, że choć Waszyngton podejrzewa Rosję o spowodowanie eksplozji, to wciąż nie posiada na to dowodów. Również norweski instytut sejsmologiczny pisze o "eksplozji".