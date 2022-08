Oto skutek ataków na Krymie. "Rosyjska flota jest sparaliżowana"

Według analizy portalu Defence 24.pl, w ostatnim czasie flota rosyjska przeszła do działań defensywnych skupiając się na osłonie wybrzeża Krymu. "Po serii bolesnych porażek, działania operacyjne okrętów Floty Czarnomorskiej zostały sprowadzone do minimum. Związane jest to zapewne nie tylko z dysponowaniem przez Ukrainę nowoczesną bronią obrony wybrzeża, ale również znikomą skutecznością rażenia celów naziemnych przez rosyjskie okręty. Ponadto przebywając od pół roku poza portami, zaczęły one mieć narastające problemy techniczne" – czytamy w Defence24.pl.