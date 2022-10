Mają broń atomową. Te państwa zdecydowały tak samo ws. Rosji

Miesiąc temu krytycznie wobec wojny wypowiadali się też przedstawiciele Indii. Podczas bezpośredniego spotkania z Putinem premier Indii Narendra Modi nie gryzł się w język i powiedział, co sądzi o inwazji na Ukrainę. - Prezydencie, wiem, że to nie czas na wojnę - powiedział Modi do Putina. Według indyjskiej telewizji Modi podkreślił też znaczenie "demokracji, dyplomacji i dialogu".