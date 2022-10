75 rakiet w Ukrainę. Studentka z Kijowa do Putina: my się ciebie nie boimy!

Anastazja nie opuszczała Ukrainy od początku wojny. Dopiero tydzień temu wyjechała do Warszawy, gdzie musiała załatwić kilka ważnych spraw. - Wróciłam dzisiaj rano. Ok. godz. 6.30 usłyszałam wycie syren, które trwało do teraz - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. Ze studentką z Ukrainy rozmawialiśmy chwilę po godz. 10 czasu polskiego.