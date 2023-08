Pogoda. Możliwe trąby powietrzne w Polsce. Ostrzeżenie III stopnia

Do godz. 20 w niedzielę obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami z temperaturą maksymalną w dzień od 30 do 33 st. C., minimalną w nocy od 17 do 19 st. i miejscami ok. 20 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 80 proc.