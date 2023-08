Kolejny sabotaż? Nowy incydent na kolei, pociąg stanął

- Dokładnie trzy tygodnie temu Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport dotyczący europejskiego systemu bezpieczeństwa GSM-R. To jest system, który miał być wprowadzony od 2017 roku, miał być zakończony (proces wdrożenia systemu - red.) do 2023 roku. Według NIK nie zrealizowano chociażby w minimalnym stopniu tego, co powinno być zrobione, aby zapewnić bezpieczeństwo na polskiej kolei - mówił Karnowski.