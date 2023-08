"Dzieje się coś złego". Trzy wypadki na kolei. Ekspert alarmuje

Zdaniem eksperta był to w części wynik patologicznego systemu szkolenia maszynistów. - Firma, dajmy na to "Miś", prowadziła przewozy, szkoliła maszynistów, a później ich egzaminowała. W końcu zostało to zmienione. A skoro tak, to taki system egzaminowania musiał mieć wpływ na bezpieczeństwo - zaznacza Furgalski.