Pancerny pociąg Putina. "To nie tylko luksus, to ultraluksus"

Firma pracuje nad kolejnymi wagonami. Ma powstać wagon z centrum multimedialnym za 405 mln rubli, kolejny ma posiadać zmodernizowaną siłownię oraz symulator sportowy, a kolejny ma posiadać bar, restaurację i sześć przedziałów. Koszt to ok. 558 mln rubli. Firma pracuje nad specjalnym wagonem komunikacyjnym, posiadającym tzw. specjalną łączność. Będzie też wagon do odpoczynku i negocjacji - szacunkowy koszt to 1,7 mld rubli. Dostawy zaplanowane są na 2024 i 2025 rok.