Wypadek w Zgierzu. Wykoleił się pociąg pasażerski

- Pociągiem podróżowało ok. 120 osób - nikt nie został poszkodowany. Obsługa pociągu i strażacy przeprowadzili pasażerów bezpiecznie na pobliską stację kolejową, gdzie oczekują oni na autobusową komunikację zastępczą, która zawiezie ich do Katowic. Pociąg, który się wykoleił, został już uruchomiony i odjechał, zatem na torze, gdzie doszło do wykolejenia wagonu, ruch odbywa się w tej chwili normalnie - powiedziała PAP Justyna Maskalewicz-Aderek z PKP Intercity.