Ostrzeżenie dla PiS. "Może spaść poniżej 30 proc."

KO nieznacznie wygrywa. "PiS może spaść poniżej 30 proc."

Gdyby te wyniki potwierdziły się 9 czerwca, to partia Jarosława Kaczyńskiego przerwałaby pasmo dziewięciu zwycięstw z rzędu. Mimo to, zdaniem eksperta, KO nie ma powodów do tryumfu. - To czysta symbolika, czy ktoś będzie pierwszy, czy drugi, i straci mandat lub zyska. Walka jest wyrównana, a zwycięstwo będzie symboliczne -mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" socjolog, prof. Jarosław Flis.