Ostrzeżenia IMGW. Zbliża się zagrożenie. Pogoda załamie wielu Polaków

Pogoda, która nas czeka, nie nastraja optymistycznie, tym bardziej, że już obowiązują ostrzeżenia IMGW. Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Grzegorz Walijewski z IMGW. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed zjawiskami w pogodzie, które już wkrótce mogą stać się prawdziwym i dużym problemem. Synoptyka zapytano o zagrożenie powodziowe związane z panującą odwilżą. - W kolejnych dniach bardzo niebezpiecznie będzie w Polsce północno-wschodniej. Tam najpóźniej przyjdzie ocieplenie - odpowiedział meteorolog. - Trzeba pamiętać, że tam jest jeszcze bardzo dużo śniegu - wyjaśnił rozmówca Agnieszki Kopacz. - Zawartość wody w śniegu wynosi około 70 litrów wody na metr kwadratowy w tym rejonie - doprecyzował ekspert IMGW i dodał, że należy liczyć się z tym, że może dojść do powodzi roztopowych. - To tak naprawdę u nas w Polsce jest dosyć normalne, że w okresie od końca lutego do początku kwietnia takie powodzie występują - dodał Grzegorz Walijewski i przekazał, że jeśli synoptycy IMGW zauważą takie zagrożenie, wydadzą alerty hydrologiczne. - Będziemy ostrzegać społeczeństwo - zapewnił gość Wirtualnej Polski. - Aktualnie synoptycy IMGW wydali alerty 2. oraz 3. stopnia. Hydrolodzy ostrzegają przed wezbraniem, które może powodować wzrost stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych - dodał meteorolog i przekazał, że obecnie największe niebezpieczeństwo jest na odcinku ujścia Narwi a Włocławka.

