Ostrzał rakietowy niedaleko granicy z Polską. W Zakarpaciu żyje mniejszość węgierska

Ataki rakietowe Rosjan. Pociski niedaleko granicy z Polską

W Zakarpaciu żyje mniejszość węgierska. To pierwszy rosyjski atak w Ukrainie, który mógł dotknąć tę grupę. To również pierwszy w czasie tej wojny rosyjski atak, którego cel był tak blisko polskiej granicy. To elektrownia w Wołowcu, który znajduje się zaledwie ok. 40 km od granicy z Polską.