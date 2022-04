WP z Ukrainy: Wojenna Wielkanoc. Trudniej wierzyć w zmartwychwstanie, kiedy groby są pełne

Ci, którzy mieli siłę, by myśleć o świętowaniu, gotowali, szykowali pisanki, próbowali choć przez chwilę cieszyć się Wielkanocą. Dla Walerii i jej trzymiesięcznej córeczki Kiry to miały być pierwsze wspólne święta. Jeden z pocisków wystrzelonych przez Rosjan uderzył jednak w 15-piętrowy budynek w Odessie, wywołując pożar. Co najmniej sześć osób zginęło. Wśród nich Waleria i Kira. "Maleństwo, które miało wraz z rodzicami przeżyć swoją pierwszą Wielkanoc. Niczego świętego. Absolutnie. Zło będzie ukarane" – napisał Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy.