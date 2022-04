Orbán w Watykanie, Węgry wciąż przy Rosji. "Mógł nie otrzymać do Polski zaproszenia"

- Wyprawa Orbána do Watykanu, biorąc pod uwagę to, jak niegdyś papież Franciszek mocno krytykował politykę migracyjną Węgier i to, jak traktują uchodźców, to rzecz zdumiewająca. Ale nie jest to moim zdaniem żaden przytyk premiera Węgier wobec Polski. Orbán mógł po prostu nie otrzymać do Polski zaproszenia, bo Polska ma bardzo krytyczny stosunek do jego polityki wobec Rosji - tłumaczy dr Dominik Héjj.