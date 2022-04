Wojna w Ukrainie. Bestialstwo Rosjan. "Urządzili sobie safari". Strzelali do dzieci

"Putin to osioł, jest skończony"

"Pie... się tu już od miesiąca, a nie możemy jej zdobyć (Ukrainy - przy. red.). Putin to osioł, jest skończony. Zginęły tu miliony ludzi, miliony ludzi, a on nic nie robi" - mówi w ujawnionym przez SBU nagraniu rosyjski żołnierz. Zdaniem ukraińskich służb sytuacja wśród żołnierzy jest tak napięta, że grozi to buntem.