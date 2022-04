Wojna w Ukrainie. Daniłow ostrzega przed bronią chemiczną, której może użyć Rosja [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa już 38. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poinformował o tym, że Rosja może użyć w Ukrainie broni chemicznej i jego kraj musi być na to przygotowany. Biały Dom przekazał już Ukrainie sprzęt ochronny przeciw atakom chemicznym. Zełenski dodał, że wojska Władimira Putina przygotowują się do nowych potężnych uderzeń. Prawie cały obwód kijowski jest wyzwolony - relacjonuje z kolei Nexta. Zapraszamy do śledzenia relacji Wirtualnej Polski.