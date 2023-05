Ostre słowa Patryka Jakiego. "Te kraje chcą zmiażdżyć Polskę"

Eurodeputowany dodał, że Unia Europejska nie poprzestanie na tym, co już osiągnęła w kwestii odbierania nam suwerenności w kwestii sądownictwa. Co więcej, mimo pewnych ustępstw naszego kraju, podjętych pod wpływem wspomnianego wyżej "szantażu", pieniądze dla Warszawy nadal nie zostały odblokowane. - Za każdym razem jest tak, że jak dajesz UE palec, to ciągną ci rękę - wyjaśnił gość Wirtualnej Polski.