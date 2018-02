Ostra wymiana zdań po artykule w "Newsweeku". Rafał Bochenek broni Szydło

Dziennikarka Renata Grochal napisała artykuł o Beacie Szydło. Według jej informacji, była premier jest przybita, rozgoryczona i nie pogodziła się ze stratą stanowiska premiera. Między paniami wywiązała się ostra wymiana zdań. Dołączył do niej teraz Rafał Bochenek.

"Gdy zostajesz premierem, to jest tak, jakbyś zażył wielokrotnie wzmocniony narkotyk" - wyjaśnia "Newsweekowi" polityk Zjednoczonej Prawicy. "Jesteś w centrum wydarzeń, masz dostęp do tajnych informacji, podejmujesz ważne decyzje w iluś sprawach. Nawet jeśli to było ograniczone przez Jarosława Kaczyńskiego, to Beata i tak czuła, że wiele od niej zależy" - zdradza.