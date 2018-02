Ostra wymiana zdań między Beatą Szydło a dziennikarką "Newsweeka"

"Beata Szydło jest przybita i rozgoryczona" - tak w najnowszym "Newsweeku" napisała dziennikarka Renata Grochal. Na jej artykuł zareagowała wicepremier.

"Gdy zostajesz premierem, to jest tak, jakbyś zażył wielokrotnie wzmocniony narkotyk" - wyjaśnia "Newsweekowi" polityk Zjednoczonej Prawicy. "Jesteś w centrum wydarzeń, masz dostęp do tajnych informacji, podejmujesz ważne decyzje w iluś sprawach. Nawet jeśli to było ograniczone przez Jarosława Kaczyńskiego, to Beata i tak czuła, że wiele od niej zależy" - zdradza.