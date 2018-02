Beata Szydło nadal nie pogodziła się z faktem, że nie jest już premierem. W kancelarii dochodzi do spięć

Była premier nadal liże rany, jest przybita i rozgoryczona. Zwłaszcza, że teraz jej szefem został podwładny, z którym rywalizowała. Nie chce rozmawiać z mediami. Dziennikarkę "Newsweeka" mąż Beaty Szydło "przywitał" owczarkiem niemieckim.

Jak wyglądała zmiana Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego ? Wszystko toczyło się za zamkniętymi drzwiami gabinetu Jarosława Kaczyńskiego , bo to tam zapadła decyzja. Formalną decyzję podjęto na posiedzeniu Komitetu Politycznego. Później do siedziby PiS na Nowogrodzkiej przyjechali wszyscy posłowie i senatorowie. Wszystko poszło sprawnie.

"Gdy zostajesz premierem, to jest tak, jakbyś zażył wielokrotnie wzmocniony narkotyk" - wyjaśnia polityk Zjednoczonej Prawicy. "Jesteś w centrum wydarzeń, masz dostęp do tajnych informacji, podejmujesz ważne decyzje w iluś sprawach. Nawet jeśli to było ograniczone przez Jarosława Kaczyńskiego, to Beata i tak czuła, że wiele od niej zależy" - zdradza.