Petru przeciwny wolnej Wigilii. "To zabawne"

Ryszard Petru został ponownie zapytany o to, co myśli o zrobienie Wigilii dniem ustawowo wolnym. - To zabawne, że akurat Lewica proponuje wolne w Wigilię, to jest forma prezentu. Pytanie, jakim kosztem. Nikt nie pyta o tych, co tego mają ogromne obroty, restauracje, handel - mówił polityk w Radiu ZET.