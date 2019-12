Oskarżyła Tomasza Grodzkiego o korupcję. Ma postępowanie dyscyplinarne

Rzecznik dyscyplinarny z Uniwersytetu Szczecińskiego wszczął postępowanie wobec prof. Agnieszki Popieli. Kobieta oskarżyła marszałka Senatu o to, że przed laty wziął od niej 500 dolarów za operację matki. Tomasz Grodzki zapowiedział w sobotę, że składa pozwy przeciwko tym, którzy go zniesławiają.

Naczelny gazety Tomasz Sakiewicz twierdzi, że to "próba zastraszania świadka" i skierował sprawę przeciwko rzecznikowi do prokuratury.

Do sprawy odniósł się w sobotę marszałek Tomasz Grodzki na Facebooku. Zapewnił, że pracując przez 36 lat jako chirurg "nigdy nie usłyszał żadnego zarzutu pod swoim adresem".

Tomasz Grodzki idzie do sądu

Marszałek zapowiedział też, że nie będzie "bierną ofiarą mediów" i dlatego zlecił prawnikowi skierowanie do sądu prywatnych aktów oskarżenia "przeciwko osobom rozpowszechniającym zniesławiające treści".

Do postu Tomasz Grodzki załączył wypowiedź swojego pacjenta, zwolennika PiS. Dziękuje on lekarzowi za uratowanie mu życia i zapewnia, że profesor nigdy nie wziął od niego żadnych pieniędzy za to.