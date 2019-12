Niemcy. Zaginiony chłopiec odnaleziony w mieszkaniu pedofila. Nowe informacje

Niemiecka policja odnalazła zaginionego dwa i pół roku temu 15-letniego Marvina K. Był ukryty w domu 44-letniego mężczyzny podejrzewanego o pedofilię w miejscowości Recklinghausen w zachodniej części Niemiec. Okazuje się, że policja miała wcześniej sygnały, że nastolatek może tam przebywać.

Niemiecka policja poinformowała we wtorek, że w lipcu tego roku do funkcjonariuszy w Duisburgu, gdzie zaginął chłopiec, dotarły sygnały o tym, że może on przebywać w domu w Recklinghausen. Prawdopodobnie policjanci zbagatelizowali te doniesienia. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo- podaje portal derwesten.de.