Pedofilia w Kościele. Jest przełom ws. byłego księdza z Chodzieży. Zarzuty co najmniej kilkudziesięciu gwałtów

Chodzież. Jest przełom ws. byłego już księdza Krzysztofa G. Mężczyzna został oskarżony o co najmniej kilkadziesiąt gwałtów na ministrancie. Do tych czynów miało dochodzić przez ponad 10 lat.

W środę Prokuratura Rejonowa w Chodzieży postawiła Krzysztofowi G. zarzuty co najmniej kilkudziesięciu gwałtów na Szymonie, byłym ministrancie z Chodzieży. Do tych czynów miało dochodzić w latach 2002-2013.

- Oprócz co najmniej kilkudziesięciu gwałtów, byłemu księdzu zarzucono również to, że co najmniej kilkadziesiąt razy nadużył stosunku zależności między nim a ministrantem. Wykorzystał również jego trudną sytuację życiową oraz późniejsze uzależnienie od alkoholu i doprowadzał do obcowania płciowego. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień – cytuje prokuratora Michała Smętkowskiego, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej "Polska Times".