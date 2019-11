Oskarżała marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o korupcję. Teraz pisze o "presji psychicznej"

Prof. Agnieszka Popiela, tuż po wyborze Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu, zasugerowała, że ten zażądał od niej łapówki za operację mamy. Teraz wycofuje się z tych oskarżeń. Pisze, że zapłaciła 500 dolarów, bo "czuła presję psychiczną".

Jak potem dodała Popiela, do tej sytuacji miało dojść w 1998 r. "Jeśli to była fundacja, a ja nie dostałam faktury/rachunku/potwierdzenia wpłaty przez pomyłkę, to chętnie przeproszę. Powinna być dokumentacja fundacji. Prawda nas wyzwoli, jak mówił nasz Papież Jan Paweł II. Bardzo w to wierzę" - napisała profesor ze Szczecina.