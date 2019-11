Oskarżyła marszałka Senatu o korupcję. Stanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym

Prof. Agnieszka Popiela z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego zasugerowała, że obecny marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki miał przed laty domagać się od niej pieniędzy za operację matki. Rektor uczelni postanowił, że sprawę zbada rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich.

Jak informuje serwis 24kurier.pl na wpis prof. Popieli zareagował rektor uczelni prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Postanowił skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich.

"W związku z wypowiedziami prof. Agnieszki Popieli, o których w ostatnich dniach informują media, Rektor oświadcza, że nie wyrażają one poglądów społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego" - cytuje oficjalne stanowisko uczelni serwis 24kurier.pl.

"Zgodnie ze statutem uczelni, naszym celem jest 'rozwój kultury społecznego dialogu', w tym duchu uprawiamy naukę i kształcimy studentów. Przywiązujemy najwyższą wagę do 'współkształtowania standardów moralnych obowiązujących w życiu publicznym', o czym stanowi preambuła do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z możliwym naruszeniem art. 275, ust.1 tejże ustawy Rektor postanowił skierować sprawę wypowiedzi prof. Agnieszki Popieli do rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich" - tłumaczy decyzję rektora uczelnia.