"Osiem gwiazdek to za mało". Róża Thun w WP przestrzega Tuska i Millera

Niemniej trzeba na te bzdury PiS poważnie odpowiedzieć, bo to, co oni robią, to jest obrzydliwe kłamstwo. O żadnych zakazach czy nakazach, jeśli chodzi o spożywanie mięsa czy nabiału, nie ma mowy. Raport z roku 2019, który pan wspomina, pokazuje jedynie pewne możliwe alternatywne rozwiązania i zalecenia, ale to akurat dobrze. Nie bójmy się spojrzeć na nowo na nasz styl życia i przyzwyczajenia. Nadmiar mięsa, który spożywamy, jest nie tylko szkodliwy dla zdrowia, ale jego produkcja wymaga olbrzymich ilości wody i mnóstwo przestrzeni do uprawy pasz. Zwraca na to uwagę nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska! Mnie cieszy, że Warszawa, która ostatnio została wyróżniona tytułem najlepszego kierunku turystycznego, jest chyba najatrakcyjniejszym w Europie zagłębiem knajp wegańskich i wegetariańskich. To oznacza również, że nawyki Polaków bardzo szybko się zmieniają.