Osiem godzin na raka [OPINIA]

Polityka dialogu

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego minister Niedzielski śmieje się w twarz chorym na raka pacjentom. Bardzo możliwe jest to, że nie mieliby żadnych uwag do dość technicznego projektu rozporządzenia. Bardzo możliwe, że pomysł Niedzielskiego i Kraski by pochwalili. Ale w resorcie uznano, że ze zdaniem ludzi nie trzeba się liczyć. Wystarczy im napisać, że powinni rzucić wszystko, co robią, mają dzień na zajęcie się sprawą, bo ministrowi się spieszy.