Mądry Niedzielski po grypie, tylko ludzi żal [OPINIA]

— Zainteresowanie szczepieniami drastycznie spadło. To, co teraz się dzieje, jest bardzo złym sygnałem dla nas wszystkich. Będzie więcej chorych, będzie więcej powikłań i hospitalizacji, a co za tym idzie — śmierci. Grudzień jest najlepszym czasem do szczepienia przeciw grypie. Jeszcze część osób może się spokojnie zaszczepić, jeśli będzie wiedziała, że jest to możliwe — przekonywał kilkanaście dni temu prof. Adam Antczak, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.