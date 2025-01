Norwegia nieprzygotowana. Sabotaż Rosji to kwestia czasu

Według Gangaas, Rosja koncentruje swoje działania wywiadowcze na północy Norwegii, szczególnie na infrastrukturze krytycznej i ćwiczeniach wojskowych NATO. Drony są często wykorzystywane do tych celów . Ze stosowanymi przez podmioty związane z Kremlem metodami norweskie służby nie miały dotychczas do czynienia.

Arne Christian Haugstoeyl, szef norweskiego kontrwywiadu, podkreślił, że pytanie nie brzmi, czy dojdzie do sabotażu, ale kiedy to nastąpi.

- Są podstawy, by sądzić, że podmiotowi planującemu akt sabotażu wobec Norwegii, uda się to osiągnąć. Mają do tego potencjał. Mapują nas od lat - zaznaczył Haugstoeyl.