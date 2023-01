O aborcji, krakenie i testach, na które resort wyda miliony złotych. Adam Niedzielski dla WP

W zasadzie to mieliśmy epidemię o skali zbliżonej do największych fal COVID-19. Pierwsze szacunki mówiły, że powinniśmy mieć po 30 tys. zakażeń dziennie. A było w granicach 45 tys. To, co jednak odróżniało te epidemie, to liczba osób trafiających do szpitala. W epidemii grypy nie mieliśmy niedrożności obsługi w szpitalach. Dziś na całe szczęście widzimy bardzo dynamiczne spadki liczby zakażeń - to spadek rzędu 30 proc. z tygodnia na tydzień.