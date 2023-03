Szpital działa od 1881 r. Rząd chce z niego zrobić państwowy instytut

- Pomysł Ministra Zdrowia to faktyczna nacjonalizacja Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Budzi to bardzo poważne obawy, że rządzący w Polsce chcą przejąć kolejną dobrze prosperującą instytucję. A czy to przypadkiem nie PiS przyzwyczaił nas do wykorzystywania instytucji, także naukowo-badawczych, przez różne podmioty polityczne? - zastanawia się Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej z Mazowsza.