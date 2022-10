Orionidy. Noc spadających gwiazd w październiku zapewni prawdziwy, podniebny spektakl

Orionidy. Czym są? Noc spadających gwiazd w październiku

Orionidy to rój kosmicznych odłamków, które mkną za kometą Halleya. Ich radiant znajduje się w konstelacji Oriona, od której czerpią swoją nazwę. Choć można je oglądać od początku października aż do listopada, to właśnie w nocy z 21 na 22 października przypada ich maksimum. W tym czasie nocne niebo w ciągu godziny rozświetli od 15 do 30 świetlnych punktów. Część z nich pozostawi za sobą długi "ogon", który będzie można podziwiać nawet przez kilka minut.