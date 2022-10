Zaćmienie Słońca. W październiku warto spojrzeć w niebo

Zaćmienie Słońca to zjawisko, na które czeka wielu miłośników astronomii. Powstaje, gdy tarcza Księżyca znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią. Ze względu na nachylenie orbity naturalnego satelity ziemskiego globu, zjawisko to występuje cyklicznie - zaćmienie Słońca można podziwiać od dwóch do pięciu razy w ciągu roku. Nie każde z nich jest jednak widoczne w Polsce.