Zaćmienie Słońca 2021 na waszych zdjęciach. Ten widok zapiera dech w piersiach

Zaćmienie słońca w Polsce. Oto Wasze zdjęcia

Do takiego zjawiska doszło właśnie 10 czerwca. Było to zaćmienie obrączkowego, co oznacza, że cała tarcza Księżyca przesłoniła Słońce, przez co wokół ciemnej tarczy Księżyca widoczny był jasny pierścień.