Orionidy 2022. Kiedy oglądać październikowy deszcz meteorów?

Orionidy w Polsce. Gdzie oglądać?

Jak podaje NASA, deszcz meteorów związanych z koleją Halleya będzie widoczny zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki do obserwacji, dobrze udać się w miejsce oddalone od sztucznych świateł - najlepiej na wzniesienie, do którego nie dociera miejskie oświetlenie. Po przybyciu na miejsce warto poświęcić chwilę, by przyzwyczaić wzrok do zaciemnienia. Radiant roju Orionidów znajduje się na pograniczu konstelacji Bliźniąt i Oriona - to miejsce, z którego meteory będą zdawały się spadać.