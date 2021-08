Ordo Iuris będzie szkolić nauczycieli etyki. Powstało Collegium Intermarium

Ordo Iuris będzie szkolić nauczycieli etyki. Powołano Collegium Intermarium

To miało popchnąć Ministerstwo Edukacji i Nauki do podjęcia decyzji o zleceniu kształcenia nauczycieli tego przedmiotu. Znana jest już lista uczelni, na których będzie można podjąć studia w tym kierunku. Będą one dofinansowywane przez resort.