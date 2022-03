Orban przyjacielem Putina? "To są po prostu interesy"

Gość WP prof. Bogdan Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego został zapytany, czy Orban jest przyjacielem Putina w Europie. - Orban od ponad 10 lat prowadzi politykę, którą nazywa „Keleti nyitás” czyli „otwarcia na wschód”- odparł. - Początkowo wydawało się, że chodzi tylko o handel i gospodarkę. Później było wyraźnie widoczne, że znalazł wspólny język z Władimirem Putinem. Spotykał się z nim przynajmniej do pandemii minimum dwa razy w roku, co było ewenementem. Nie przeszkodziła temu aneksja Krymu. To się zacieśniło. Pamiętajmy, że ten cykl rozmów z politykami zagranicznymi, które Putin prowadził przed agresją przy tym bardzo, bardzo długim stole rozpoczął od 4,5 godzinnej rozmowy właśnie z Wiktorem Orbanem. Czyli tam były również relacje osobiste – tłumaczył ekspert. Podkreślił, że nie wierzy w przyjaźń w polityce. - To są po prostu interesy, a interesem Orbana w tym przypadku było to, że można z Rosją zawierać duże umowy gazowe, czy nawet na renowacje i przebudowę dawnej posowieckiej jeszcze elektrowni atomowej w Paks bez jakiś rozliczeń. Tzn. umowy te są nietransparentne, w przeciwieństwie do wymogów biurokratycznych i innych ze strony Unii Europejskiej. Dla Orbana było to wygodne. Poszedł w to. No i znalazł się po 24 lutego br. po niewłaściwej stronie historii - mówił profesor. Pytany, czy Orban popełnia błąd, „który będzie kosztował i jego pozycję i węgierską pozycję w Unii Europejskiej” odparł, że „zobaczymy, czy wygra wybory”. - Sondaże mówią, że ma szanse, ale na pewno nie będzie miał kwalifikowanej, konstytucyjnej większości, którą się cieszył przez ostatnie praktycznie 12 lat. Natomiast w Unii Europejskiej i w świecie zachodnim, który się zdumiewająco dla wszystkich zjednoczył, Orban stał się Czarnym Piotrusiem. Nie wiem, czy (uda się) polityka, którą dotychczas stosował . On ją zdefiniował jako polityka „taniec pawia”, czyli że stroszy piórka w zależności od widowni, przed którą się znajduje. Wydaje się, że tym razem się nie uda, bo zbyt wiele było tych sygnałów również po agresji Putina - wyjaśnił prof. Góralczyk. - Węgierskie media, które są praktycznie rządowe, zdominowane przez rząd, do dziś prowadzą narrację proklemowską, proputinowską, a antyukraińską. Równocześnie Wiktor Orban wielokrotnie mówił, że nie zgadza się a to na sankcje związane z ograniczeniem zakupów ropy i gazu, a to na przebywanie wojsk natowskich. Ostatecznie się zgodził, jak słyszymy - dodał ekspert.