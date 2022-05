Orban blokuje szósty pakiet sankcji na Rosję. "Rzecznik Władimira Putina"

W jego ocenie, to, co zostanie przyjęte, będzie prawdopodobnie mocno rozwodnioną wersją. - Chyba że jest to strategia negocjacyjna Budapesztu, która ma służyć temu, żeby do Węgier dotarły pieniądze z Unii Europejskiej. Doprowadzenie do transformacji energetycznej oznaczałoby konieczność odblokowania KPO dla Węgier. To szantaż, który ma doprowadzić do odblokowania środków - dodaje.