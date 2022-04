Wojna gazowa w Europie. Polska szykuje się na bitwę z Gazpromem i blokadę ropy z Rosji

"Jeżeli Moskwa zakręciła kurek gazowy, to warto też się przygotować do wstrzymania dostaw ropy. Dlaczego? Bo w Rosji często lubią sprzedać klęskę jako zwycięstwo. By wyszło na to, że to Kreml uderza sankcjami i zaskakuje, a nie odwrotnie" - zauważył na Twitterze dziennikarz Rusłan Soszyn.