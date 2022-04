Czołowy dyrektor Gazprombanku rzucił pracę. Uciekł do Ukrainy, by dołączyć do ukraińskiej obrony terytorialnej

Działanie miało doprowadzić do zbudowania Nord Stream, Turkish Stream i Nord Stream 2, które ominęły terytorium Ukrainy i pozbawienia tego kraju statusu tranzytowego. - Pod wieloma względami to im się udało. Zredukowali tranzyt gazu do absurdalnych 41 miliardów metrów sześciennych. Pieniądze, które Ukraina otrzymywała za tranzyt gazu to maksymalnie 3 miliardy dolarów rocznie - dodał Wołobujew.