Rosja wstrzymuje dostawy gazu do Polski. Premier Mateusz Morawiecki reaguje

- Otrzymaliśmy groźby ze strony Gazpromu w sprawie wstrzymania dostaw gazu. Polska przygotowywała się wcześniej do dywersyfikacji dostaw gazu i pozyskiwania go z różnych kierunków - powiedział w Berlinie premier Mateusz Morawiecki, komentując doniesienia, jakoby Rosja miała zablokować przepływ gazu do Polski. Szef rządu poinformował też o szczegółach rozmów z kanclerzem Olafem Scholzem.