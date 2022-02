Opustoszałe stacje benzynowe za Odrą. "Trzymajcie za nas kciuki"

Za Odrą nie tylko ceny benzyny idą w górę. Inflacja w Niemczech jest co prawda niższa niż w Polsce, ale ceny najmu, czy produktów spożywczych rosną. Politycy opozycyjnej CDU apelują do kanclerza Scholza o "nadanie szokowi cenowemu najwyższego priorytetu" i zwołanie "szczytu inflacyjnego z udziałem ekspertów ze świata biznesu, nauki i polityki, by wypracować wyjście ze spirali cen".